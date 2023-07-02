Німеччина

У клубі не впевнені, що канадець залишиться у Мюнхені у довгостроковій перспективі.

У Баварії зростають сумніви щодо майбутнього Альфонсо Девіса, повідомляє AS із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, Баварія хоче, щоб Девіс продовжив угоду з клубом до початку сезону, оскільки у клубі побоюються, що Реал може переконати його перейти наступного літа, коли в нього залишиться один рік за контрактом.

Сприяти переходу Девіса в Реал також може можливий відхід Ферлана Менді.

Девіс не хоче продовжувати контракт із Баварією на даний момент через нестабільність у мюнхенському клубі.

Минулого сезону Бундесліги Девіс провів 26 матчів, забив 1 гол і зробив 4 асисти.