У клубі не впевнені, що канадець залишиться у Мюнхені у довгостроковій перспективі.
АЛЬФОНСО ДЕВІС, GETTY IMAGES
02 липня 2023, 21:59
У Баварії зростають сумніви щодо майбутнього Альфонсо Девіса, повідомляє AS із посиланням на Bild.
За інформацією джерела, Баварія хоче, щоб Девіс продовжив угоду з клубом до початку сезону, оскільки у клубі побоюються, що Реал може переконати його перейти наступного літа, коли в нього залишиться один рік за контрактом.
Сприяти переходу Девіса в Реал також може можливий відхід Ферлана Менді.
Девіс не хоче продовжувати контракт із Баварією на даний момент через нестабільність у мюнхенському клубі.
Минулого сезону Бундесліги Девіс провів 26 матчів, забив 1 гол і зробив 4 асисти.