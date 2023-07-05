Німеччина

Ряд клубів із Саудівської Аравії хочуть бачити у себе сенегальського вінгера.

Нападник мюнхенської Баварії Садіо Мане може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії, де в ньому зацікавлені ціла низка клубів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Аль-Ахлі в останні кілька днів активно працює над підписанням 31-річного сенегальця, бажаючи возз'єднати атакувальну зв'язку часів Ліверпуля зі Роберто Фірміно, трансфер якого напередодні саудівський клуб вже оформив.

Також відзначається, що існує предметний інтерес і з боку інших клубів, які чекають рішення самого гравця.

Раніше повідомлялося, що Садіо Мане може пограти під керівництвом Стівена Джеррарда за Аль-Іттіфак.