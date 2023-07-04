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Стівен хоче посилити свою команду відомим виконавцем.

Аль-Іттіфак після призначення Стівена Джеррарда на пост головного тренера зайнявся роботою над підсиленням складу.

Як повідомляє Bild, британський спеціаліст хоче запросити до своєї команди ексгравця Ліверпуля та нинішнього вінгера Баварії Садіо Мане. Зазначається, що англійський тренер та сенегальський футболіст добре знають один одного. Фінансова сторона питання – не перешкода для саудівців. Наразі ціна на футболіста на трансферному ринку - 25,00 млн €.

Раніше повідомлялось, що Аль-Іттіфак хоче підписати Гендерсона, Обамеянга, Коутіньо та Лінгарда.