Німеччина

А хто залишиться грати в Лізі чемпіонів від французького клубу?

Французький Ланс провів видатний сезон у Лізі 1, посівши другу сходинку в турнірній таблиці, випередивши Марсель та трохи відставши від Парі Сен-Жермен, за підсумком чого представлятиме країну в Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак останні новини з табору "криваво-жовтих" не є обнадійливими для місцевих уболівальників — команду почали залишати провідні гравці, перебуваючи на піку власної популярності.

І якщо досвідчений центральний півзахисник Секо Фофана найближчим часом відправиться за великими грошима до Саудівської Аравії, то перспективний бельгійський нападник Лої Опенда прямуватиме в напрямку більш конкурентних чемпіонатів.

Німецький РБ Лейпциг запрошує 23-річного виконавця до себе, проте для цього спочатку треба домовитись із Лансом щодо суми трансферу, і з цим у "червоних биків" є великі проблеми.

Уже четверта спроба РБ придбати Опенду відбувається безпосередньо нині, бо керівництво клубу особисто вирушило до Франції за гравцем, який нещодавно грав на молодіжному чемпіонаті Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року в складі збірної Бельгії.

Особистий контракт із Лої вже узгоджено, але вимога Ланса у вигляді 45 млн євро відштовхує німецький клуб.

За сезон Опенда забив 21 гол та віддав чотири гольові передачі в 42 матчах.