Німеччина

Швейцарський хавбек повернувся до Бундесліги, приєднавшись до команди Хабі Алонсо.

Баєр Леверкузен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Граніта Джаки, права на якого раніше належали лондонському Арсеналу.

30-річний швейцарець албанського походження перейшов до клубу німецької Бундесліги на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, трансфер Граніта коштував Баєру 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів. Всього на рахунку швейцарського хавбека 297 матчів у футболці "канонірів", 23 голи та 29 асистів.

Після свого переходу із менхенгладбахської Боруссії влітку 2016 року Джака виграв у Арсеналі два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.