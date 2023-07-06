Швейцарський хавбек повернувся до Бундесліги, приєднавшись до команди Хабі Алонсо.
Граніт Джака, getty images
06 липня 2023, 20:24
Баєр Леверкузен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Граніта Джаки, права на якого раніше належали лондонському Арсеналу.
30-річний швейцарець албанського походження перейшов до клубу німецької Бундесліги на постійній основі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2028 року.
За інформацією ЗМІ, трансфер Граніта коштував Баєру 25 мільйонів євро.
У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів. Всього на рахунку швейцарського хавбека 297 матчів у футболці "канонірів", 23 голи та 29 асистів.
Після свого переходу із менхенгладбахської Боруссії влітку 2016 року Джака виграв у Арсеналі два Кубки Англії та два Суперкубки Англії.