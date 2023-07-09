Німеччина

Гравець може змінити команду.

Давід Де Хеа оголосив про відхід з Манчестер Юнайтед, його контракт завершився на початку цього місяця.

Манчестер Юнайтед наближається до угоди щодо підписання Андре Онани в якості заміни Де Хеа, а міланський Інтер прагне підписати Яна Зоммера, щоб у результаті посилити свої воротарські можливості.

Якщо Зоммер залишить мюнхенську Баварію, вони будуть шукати нового воротаря, і, за словами MD, одним із варіантів, який вони розглядають, є Ян Облак.

30-річний футболіст є беззаперечним номером один в Атлетіко. У нього є клаусула про придбання в розмірі 120 мільйонів євро, на яку, ймовірно, посилатимуться "Лос Кольчонерос", тому навряд чи ця сума буде виплачена за статусного воротаря.