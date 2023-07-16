Німеччина

Функціонер розповів про деталі домовленості з голкіпером.

Інтерес міланського Інтера до воротаря мюнхенської Баварії Янна Зоммера викликаний одразу подвійним відходом резервних голкіперів "змій", Саміра Хандановича та Алекса Кордаза, а також очікування клубу на продаж до англійського Манчестер Юнайтед Андре Онана.

У підсумку, швейцарський виконавець, а також Анатолій Трубін із донецького Шахтаря — два потенційні кандидати на підсилення "нерадзуррі", що правда для цього міланцям спочатку потрібно домовитись із їхніми клубами.

Перебіг справ у перемовинах із Баварією коротко описав представник мюнхенців Улі Генесс:

"Як відомо, у Зоммера в контракті є відповідний пункт, що він може піти, якщо дійсно захоче цього. Як саме це буде відбуватись — залежатиме від того, як ми з ним домовимось під час зустрічі.

Із Зоммером у нас будуть виключно відкриті переговори, ми йому про це одразу сказали. Будемо вивчати точки зору один одного й у підсумку знайдемо найкраще для всіх рішення", — заявив функціонер.

Зоммер, провівши сезон у складах Баварії та менхенгладбахської Боруссії, відіграв 36 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".