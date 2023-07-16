Німеччина

Стверджується, що у "биків" немає жодних шансів оформити повноцінний трансфер юного плеймейкера — тільки річна оренда.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що юний центральний півзахисник ПСВ Хаві Сімонс дав "зелене світло" Парі Сен-Жермен та підписав контракт із парижанами, які активували своє зворотне право викупу гравця за шість мільйонів євро.

Проте, є велика ймовірність, що 20-річний нідерландець наступний сезон не проведе в ПСЖ, а замість цього буде набиратися досвіду у німецькій Бундеслігі у складі Лейпцига.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у "биків" немає жодних шансів оформити повноцінний трансфер Хаві Сімонса.

Єдиний варіант, за якого нідерландський плеймейкер може опинитися у Лейпцигу, — це річна оренда гравця перед його поверненням у Парі Сен-Жермен.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за ПСВ 48 поєдинків, у яких він забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює молодого хавбека у 40 мільйонів євро.