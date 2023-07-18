Німеччина

Німецький хавбек не планує змінювати клубну прописку.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка зацікавив клуби англійської Прем'єр-ліги, проте наразі гравець не планує змінювати клуб. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед, незважаючи на свій пріоритет в особі опорника Фіорентини Соф'яна Амбрабата, зберігає свій інтерес до 28-річного німця, проте наразі агенти футболіста Баварії закриті для перемовин із іншими клубами.

Також повідомляється, що Горецка є "омріяною ціллю" для Вест Гема, який цього літа продав свого капітана та лідера команди Деклана Райса в Арсенал.

Наразі головний тренер Баварії Томас Тухель планує у наступному сезоні використовувати у центрі півзахисту Йосуа Кімміха та Конрада Лаймера, тому Горецка зіткнеться із труднощами щодо регулярного місця у старті, якщо він все ж вирішить залишитися у таборі "червоних".

У минулому сезоні Леон відіграв 40 матчів, відзначившись по шість разів голами та гольовими передачами.