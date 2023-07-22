Німеччина

Нігерійський форвард продовжить кар'єру в Німеччині.

Нападник Юніон Сент-Жиллуаз Віктор Боніфас у поточне трансферне вікно стане новим гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю погодили умови трансферу 22-річного нігерийця, за якого німецька команда заплатить 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Незабаром Боніфас пройде медогляд у новому клубі для завершення свого переходу.

У минулому сезоні нігерійський форвард провів за бельгійський клуб 55 поєдинків, у яких він забив 22 голи та віддав 12 результативних передач.