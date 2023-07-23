Німеччина

Німецький клуб хоче підписати голкіпера Севільї.

Баварія веде переговори з Яссіном Буну, повідомляє Bayern&Germany.

За інформацією джерела, мюнхенці розпочали переговори з представниками Буну.

Зазначимо, що марокканський голкіпер не поїхав на збори із Севільєю. Іспанський клуб готовий вислухати пропозиції щодо його трансферу.

За чутками, інтерес до Буну також виявляють ПСЖ та Ан-Наср. У Ла Лізі у сезоні-2022/23 Буну провів 25 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Буну — серед фаворитів Луїса Енріке в якості підсилення для ПСЖ