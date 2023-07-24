Німеччина

26-річний футболіст продовжить кар'єру у складі швабів.

Александр Нюбель проведе в оренді третій сезон поспіль, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, голкіпер переходить до Штутгарту на правах оренди, яка буде розрахована на один сезон.

Шваби заплатять Баварії один мільйон євро. Усі умови угоди узгоджено.

Нагадаємо, що Нюбель останні два роки виступав на правах оренди за Монако, де провів усі ігри команди у Лізі 1 за цей час.

За минулий футбольний рік Нюбель зіграв 48 матчів, пропустивши 75 голів та 10 разів відстоявши "на нуль".