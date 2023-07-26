Німеччина

Сенегальській вінгер цього літа може перебратися до Саудівської Аравії.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вінгер Баварії Садіо Мане досяг домовленості щодо контракту з Ан-Насром із чемпіонату Саудівської Аравії.

Президент мюнхенського гранда Герберт Хайнер підтвердив, що Баварія знає про перемовини між 31-річним сенегальцем та саудівською стороною.

"Так, Баварія поінформована про те, що агент Садіо Мане веде переговори з Ан-Насром.

Ми бачимо перспективу в цій угоді. Але, наскільки мені відомо, це перші переговори. Нам доведеться почекати і подивитися, що станеться", — цитує слова Хайнера журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Баварія отримає за Мане 32 млн євро, тоді як Садіо запропонували трирічну угоду із зарплатнею в 25 млн євро на рік, із чим сенегалець у підсумку погодився.