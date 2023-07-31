Німеччина

Швидше за все, нападник все ж таки завершить перехід.

Баварія продовжує працювати над трансфером Гаррі Кейна з Тоттенгема, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, у ситуації з можливим переходом Кейна до мюнхенського клубу настали найважливіші дні.

Все вказує на те, що Кейн скоро перейде до Баварії. За даними джерела, Леві зрозумів, що Гаррі справді хоче приєднатися до мюнхенців. Президент Тоттенгема розуміє, що має продати Кейна зараз, тому що гравець не розглядає можливість продовження контракту, розрахованого до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн може заробляти 400 тисяч фунтів на тиждень, якщо залишиться у Тоттенгемі.