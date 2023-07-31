Німеччина

Гравець може змінити клуб.

У Фіорентини не бракує пропозицій щодо Крістіана Куаме, але ні Ніцца, ні Гоффенгайм не готові відповідати на запитувану ціну.

Контракт вінгера на Стадіо Артеміо Франкі завершується вже наступного року, колись він був придбаний у Дженоа за 12 мільйонів євро після початкової оренди в 2020 році.

Як повідомляє Sky Sport Italia, і Ніцца, і Гоффенгайм зацікавлені в тому, щоб придбати 25-річного гравця.

Однак обидва також прагнуть взяти Куаме в оренду з можливістю викупу після сезону, що не задовольняє вимоги Фіорентини.