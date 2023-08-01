Німеччина

Зірковий сенегальський вінгер продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Ан-Наср офіційно оголосив про підписання вінгера Садіо Мане, права на якого раніше належали мюнхенській Баварії.

31-річний сенегалець підписав із клубом чемпіонату Саудівської Аравії контракт, терміни якого наразі невідомі.

За неофіційною інформацією, Ан-Наср, за який вже виступають Кріштіану Роналду, Секу Фофана та Марцело Брозович, заплатив за Мане 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Садіо Мане приєднався до мюнхенського клубу минулого літа. У рамках Бундесліги він провів 25 матчів, забивши 7 голів та віддавши 5 результативних передач.