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Саудівський клуб купує чергового зіркового футболіста.

Ан-Наср продовжує роботу над трансфером Садіо Мане. Перемовини проходять успішно і невдовзі сенегалець приєднається до саудівського колективу.

Як повідомляє Фабріціо Романо, угода між двома клубами укладена, Баварія прийняла усну пропозицію Ан-Насра після вчорашніх переговорів. Саудівський клуб виплатить мюнхенцям суму близько €40 млн.

Для повного завершення операції клубам залишилося оформити всі необхідні документи та провести медичне обстеження гравця, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Нагадаємо, що Мане приєднався до мюнхенського клубу минулого літа.

У рамках Бундесліги він провів 25 матчів, забивши 7 голів та віддавши 5 результативних передач.