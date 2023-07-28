Саудівський клуб купує чергового зіркового футболіста.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGES
28 липня 2023, 17:55
Ан-Наср продовжує роботу над трансфером Садіо Мане. Перемовини проходять успішно і невдовзі сенегалець приєднається до саудівського колективу.
Як повідомляє Фабріціо Романо, угода між двома клубами укладена, Баварія прийняла усну пропозицію Ан-Насра після вчорашніх переговорів. Саудівський клуб виплатить мюнхенцям суму близько €40 млн.
Для повного завершення операції клубам залишилося оформити всі необхідні документи та провести медичне обстеження гравця, після чого про трансфер оголосять офіційно.
Нагадаємо, що Мане приєднався до мюнхенського клубу минулого літа.
У рамках Бундесліги він провів 25 матчів, забивши 7 голів та віддавши 5 результативних передач.