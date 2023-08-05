Німеччина

Клуб німецької Бундесліги завжди хотів за свого нападника 100 мільйонів євро.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані цього літа може оформити гучний багатомільйонний перехід до Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, паризький гранд досяг усної домовленості з 24-річним французьким форвардом щодо переїзду до Ліги 1 вже цього літа, повністю погодивши умови особистого контракту.

За інформацією джерела, Коло Муані вже особисто повідомив керівництво Айнтрахта про своє бажання піти вже цього літа.

Відзначається, що генеральний директор Айнтрахта Маркус Креше завжди хотів отримати за французького форварда 100 мільйонів євро, проте представники гравця вважають цю суму нереальною, тож незабаром стартують серйозні торги між усіма сторонами.

У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи і віддав 17 результативних передач. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.