Німеччина

Перші слова новачка мюнхенського клубу в новому колективі.

Мюнхенська Баварія нещодавно оголосила про підписання англійського нападника Гаррі Кейна за рекордні для клубу 115 млн євро.

Після завершення офіційної церемонії підписання контракту з новим клубом 30-річний виконавець розповів про власні враження від цього трансферу.

"Я дуже радий бути частиною Баварії. Баварія є одним із найбільших клубів у світі, і я завжди казав, що хочу спробувати свої сили на найвищому рівні.

Баварія визначається своєю культурою перемог. У цьому клубі дуже добре розуміються на цьому", — заявив англійський виконавець.

За свою 20-річну кар’єру в Тоттенгемі Кейн устиг провести 435 матчів, забити 280 голів та віддати 64 гольові передачі.