Німеччина

Ян-Крістіан Дреезен підтвердив, що іспанський голкіпер приєднається до "вершкових".

Напередодні стало відомо про те, що голкіпер лондонського Челсі Кепа Аррісабалага незабаром стане новим гравцем мадридського Реала, хоча очікувалося, що він приєднається до мюнхенської Баварії.

Виконавчий директор "червоних" Ян-Крістіан Дреезен підтвердив цю інформацію.

"Ми були близькі до цієї угоди, і ми насправді хотіли представити Кепу сьогодні в якості нашого гравця, але він вирішив приєднатися до Реала.

Кепа — іспанець, тому він хотів прийняти пропозицію Реала", — цитує слова Дреезена журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.

Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетіка Більбао.