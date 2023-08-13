Ян-Крістіан Дреезен підтвердив, що іспанський голкіпер приєднається до "вершкових".
Кепа Аррісабалага, getty images
13 серпня 2023, 17:24
Напередодні стало відомо про те, що голкіпер лондонського Челсі Кепа Аррісабалага незабаром стане новим гравцем мадридського Реала, хоча очікувалося, що він приєднається до мюнхенської Баварії.
Виконавчий директор "червоних" Ян-Крістіан Дреезен підтвердив цю інформацію.
"Ми були близькі до цієї угоди, і ми насправді хотіли представити Кепу сьогодні в якості нашого гравця, але він вирішив приєднатися до Реала.
Кепа — іспанець, тому він хотів прийняти пропозицію Реала", — цитує слова Дреезена журналіст Фабріціо Романо.
Зазначимо, що у четвер Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки на тренуванні, внаслідок чого пропустить значну частину сезону або весь сезон.
Нагадаємо, що Кепа перейшов у Челсі влітку 2018 року за 80 мільйонів євро із Атлетіка Більбао.