Німеччина

Однак Лейпциг не має наміру відпускати свого футболіста.

Манчестер Сіті хоче підписати Дані Ольмо, повідомляє журналіст Джанжука Ді Марціо.

За його інформацією, англійський клуб активно стежить за 25-річним півзахисником.

Тим не менш, Лейпциг не має наміру його продавати. Якщо німецький клуб погодиться на трансфер, то за дуже високу суму. Ініціатива придбати Ольмо походить від Пепа Гвардіоли.

Нагадаємо, що 12 серпня у матчі за Суперкубок Німеччини Ольмо зробив хет-трик у ворота Баварії та допоміг своїй команді виграти трофей.