Німеччина

Проти іспанця виступив Томас Тухель.

Баварія не підпише Давіда Де Хеа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Томас Тухель хоче бачити у мюнхенському клубі Штефана Ортегу, проте Манчестер Сіті не має наміру відпускати голкіпера.

Оскільки перехід зірвався, Баварія думала про те, щоб підписати Де Хеа. Однак Томас Тухель наклав вето на цей трансфер. Він не хоче бачити іспанця у складі своєї команди.

Раніше з'явилася інформація про те, що мюнхенці розпочнуть сезон зі Свеном Ульрайхом у воротах, оскільки розраховують на швидке повернення Ноєра на поле.