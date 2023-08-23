Німеччина

Клуб сподівається знайти покупця для гравця збірної Бельгії.

Боруссія Дортмунд активно працює над тим, щоб Тома Меньє залишив клуб цього літа - повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Між Себастьяном Келем і Тома Меньє відбулася зустріч, на якій спортивний директор повторно описав бельгійцю поточну ситуацію з його майбутнім у клубі — Тома більше не є частиною плану Едіна Терзіча. Меньє не зробив нічого поганого, і Дортмунд цінує те, що він грав у дублі, коли була така можливість. Але за зарплатню в 7-8 мільйонів євро керівництво воліє з ним розлучитися.

На даний момент жодних пропозицій щодо Тома немає, лише інтерес із боку Севільї. Проте, іспанці не готові придбати футболіста за гроші через фінансові проблеми.

Також, обговорювався варіант із розірванням контракту, як і у випадку з Ніко Шульцем, але Боруссія не готова виплачувати компенсацію.