Футболіст хоче залишитися в Вердері.
Фоде Балло-Туре - Getty Images
25 серпня 2023, 19:27
Мілан все більше розчаровується у Фоде Балло-Туре, оскільки він відмовився переходити у Вердер.
Були просунуті перемовини щодо трансферу в Фулгем, Болонью і Вердер Бремен, і всі вони безуспішні. Calciomercato.com припускає, що Балло-Туре та його оточення відмовилися від переходу до Німеччини.
26-річний лівий захисник виступає за Сенегал на міжнародному рівні, а його контракт з Міланом діє до червня 2025 року.
Він був придбаний у Монако влітку 2021 року за 5,4 мільйона євро плюс до 0,5 мільйона євро бонусів за результати.