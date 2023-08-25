Німеччина

Футболіст хоче залишитися в Вердері.

Мілан все більше розчаровується у Фоде Балло-Туре, оскільки він відмовився переходити у Вердер.

Були просунуті перемовини щодо трансферу в Фулгем, Болонью і Вердер Бремен, і всі вони безуспішні. Calciomercato.com припускає, що Балло-Туре та його оточення відмовилися від переходу до Німеччини.

26-річний лівий захисник виступає за Сенегал на міжнародному рівні, а його контракт з Міланом діє до червня 2025 року.

Він був придбаний у Монако влітку 2021 року за 5,4 мільйона євро плюс до 0,5 мільйона євро бонусів за результати.