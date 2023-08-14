Італія

Клуб може підписати нових футболістів.

Згідно з повідомленнями в Англії, Мілан звернувся до Челсі та попросив підписати Армандо Брою, тоді як італійські джерела вказують на гравця ПСЖ Уго Екітіке.

"Россонері" все ще потрібен центральний форвард, який міг би виступати дублером Олів'є Жиру, оскільки багато хто очікує, що Лоренцо Коломбо знову буде віддано в оренду комусь у Серії А.

Футболісту збірної Албанії наступного місяця виповниться 22 роки, і джерело попереджає, що Челсі має намір залишити його, хоча Вест Гем Юнайтед також зацікавлений у підписанні.

Тим часом Calciomercato.com вказує на іншу ціль Мілана, оскільки ПСЖ виключив кількох гравців зі своєї команди на цей сезон, включаючи Екітіке, 21-річний центральний форвард також може грати на лівому фланзі атаки, і щойно завершив трансфер зі Стад Реймса за 28,5 млн євро після початкового періоду оренди.