Німеччина

Завершився матч Бундесліги.

РБ Лейпциг в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини приймав на своєму полі Штутгарт.

"Бики" пропустили першими після точного удару Гірассі, але після цього, вже в другому таймі, команда Розе показало високий рівень гри та п'ять разів вразила ворота гостей.

Голи на свій рахунок записали Генріхс, Опенд, Ольмо, Кампль та Сімонс.

РБ Лейпциг — Штутгарт 5:1

Голи: Генріхс, 51, Ольмо, 63, Опенда, 66, Кампль, 74, Сімонс, 76 — Гірассі, 35

РБ Лейпциг: Бласвіх – Генрікс, Сімакан (Клостерман, 85), Орбан, Раум – Кампль, Шлагер – Сімонс (Вернер, 80), Ольмо (Баумгартнер, 85) – Опенда (Форсберг, 79), Поульсен (Шешко, 80)

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Масімо, 70), Антон, Загаду, Іто – Еглофф (Харагуті, 70), Каразор – Сілас (Соса, 58), Чон (Левелінг, 90), Фюріх (Міттельштадт, 90) – Гірассі