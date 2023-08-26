Завершилися матчі першого суботнього слоту у чемпіонаті Німеччини.
Перші матчі нового туру чемпіонату Німеччини принесли цікаві результати. В першу чергу виділяється поєдинок на Воновіа Штадіоні.
Бохум — Боруссія Дортмунд 1:1
Голи: Штегер, 13 — Мален, 56
Бохум: Ріманн — Машович, Ордець, Бернарду — Пасслак (Гамбоа, 80), Лосілла, Штегер (Остераге, 81), Віттек (Соареш, 48) — Асано (Антві-Аджей, 59), Беро — Хофманн (Брошінські, 59)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Бенсебаїні, Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек, Вольф — Забітцер (Адеємі, 62), Джан, Нмеча (Озджан, 81) — Мален (Байно-Гіттенс, 81), Алле (Мукоко, 81), Брандт
Попередження: Штегер, Беро — Джан
Гайденгайм — Гоффенгайм 2:3
Голи: Бесте, 26, Пірінгер, 58 — Баєр, 77, Кадержабек, 80, Крамарич, 90, пенальті
Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Шіммер, 90), Майнка, Зірслебен, Форенбах — Мелоні — Дінкчі (Зесса, 78), Томалла (Доведан, 90), Бесте — Пірінгер (Шеппнер, 78), Кляйндінст
Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек, Кабак (Баєр, 64), Брукс (Фогт, 53), Акпогума — Премель (Бекер, 64), Грілліч — Бебу (Бішоф, 74), Крамарич, Бюльтер (Сков, 52) — Веггорст
Попередження: Дінкчі — Бюльтер, Акпогума, Грілліч, Кадержабек, Веггорст
На 16 хвилині Ян-Ніклас Бесте (Гайденгайм) не забив пенальті
Дармштадт — Уніон 1:4
Голи: Мелем, 24 — Госенс, 4, 34, Беренс, 39, Духі, 65
Дармштадт: Шуен — Кларер (Бадер, 46), Рідель, Магліца (Вільгельмссон, 67) — Нюрнбергер, Мелем (Кемпе, 78), Франьїч, Холланд — Ману (Стоїлькович, 67), Гонзак (Хорнбі, 46) — Пфайффер
Уніон: Реннов — Духі, Кнохе, Лейте — Юранович, Крал, Госенс (Руссійон, 84) — Лаїдуні (Кемляйн, 64), Ааронсон — Беренс (Сібачо, 64), Фофана (Бекер, 25, Фолланд, 64)
Попередження: Мелем, Ману — Ааронсон
Червона картка: Ааронсон
Кельн — Вольфсбург 1:2
Голи: Вальдшмідт, 55 — Вінд, 62, 73
Кельн: Швабе — Шміц, Губерс, Шабо, Пакарада — Любічич (Майна, 77), Мартель (Олесен, 69) — Карстенсен (Фінкграфе, 69), Кайнц (Хусенбайшич, 77), Вальдшмідт — Зельке (Адамян, 27)
Вольфсбург: Кастельс — Мехле, Лакруа, Цезігер, Козза (Баку, 62) — Сванберг, Герхардт (Арнольд, 62), Маєр (Томас, 85) — Черни (Вранкс, 85), Вінд, Віммер (Камінський, 90)
Попередження: Адамян — Черни, Маєр, Арнольд, Вінд, Цезігер
Фрайбург — Вердер 1:0
Гол: Філіпп, 90
Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт, Кюблер (Шмідт, 84) — Еггештайн, Хофлер — Доан (Грегорич, 71), Шаллай (Філіпп, 61), Гріфо — Гелер (Вайсгаупт, 84)
Вердер: Павленка — Піпер, Штарк, Фрідль — Вайзер (Біттенкур, 71), Гросс (Лінен, 79), Юнг — Стаге, Шмід (Груєв, 87) — Фуллькруг, Дукш (Ковнацкі, 87)
Попередження: Кюблер, Хофлер — Шмід, Фрідль