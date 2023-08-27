Німеччина

Команда Томаса Тухеля здобула до свого активу чергові три очки.

У рамках другого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приймала на своєму полі Аугсбург та зуміла здобути більш ніж впевнену перемогу.

Підопічні Томаса Тухеля відправили у ворота суперника три м'ячі, одним з яких став автогол Фелікса Удуохая та ще два — дубль Гаррі Кейна, завдяки чому вони й записали в актив три очки.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1, оскільки Аугсбургу вдалося забити гол "престижу" на 86-й хвилині, автором якого став Діон-Дрена Бельйо.

Баварія - Аугсбург 3:1

Голи: Удуохай, 32 (аг), Кейн, 40 (пен), 69 — Бельйо, 86

Баварія: Ульрайх – Мазрауї (Лаймер, 71), Упамекано, Кім (де Лігт, 81), Девіс – Кімміх, Горецка – Сане (Тель, 71), Гнабрі (Мюллер, 71), Коман (Гравенберх, 81) – Кейн

Аугсбург: Дамен – Енгельс, Бауер, Удуохай, Педерсен – Варгас (Кардона, 66), Реджбечай (Брайтхаупт, 66), Дорш, Демірович – Беріша (Тіц, 66), Міхель (Бельйо, 66)