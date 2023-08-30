Німеччина

Француз має намір перейти до ПСЖ.

Рандаль Коло Муані відмовився тренуватись з Айнтрахтом, повідомив офіційний сайт німецької команди.

Нападник обґрунтував відмову від тренувань бажанням перейти до іншого клубу.

"Матч проти софійського Левскі ми проводитимемо без нього. Для нас очевидно, що така поведінка ніяк не впливає на трансферну діяльність. Зараз важлива гра проти софійського клубу. Вона має найвищий пріоритет і велике значення для клубу", — заява на сайті Айнтрахта.

ЗМІ повідомляють, що Коло Муані хоче перейти до ПСЖ. На даний момент француз знаходиться в Парижі і чекає на завершення трансферу.

У минулому сезоні Рандаль провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.