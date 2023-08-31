Німеччина

Півзахисник Фулгема Жоау Палінья може опинитися у німецькій Бундеслізі.

Мюнхенська Баварія активно працює над підписанням португальського опорника "дачників", пише журналіст Фабріціо Романо. Переговори тривають, але Фулгем відпустить гравця лише якщо зуміє знайти гідну заміну.

Сам Палінья хоче приєднатися до діючих чемпіонів Німеччини. Переговори продовжаться сьогодні, але тренер лондонців Марку Сілва все ще сподівається, що гравець не покине команду.

28-річний півзахисник вже відіграв 3 матчі в усіх турнірах за Фулгем у цьому сезоні, забивши один гол та отримавши одну жовту картку. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що у контракті гравця відсутня клаусула.