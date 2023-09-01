Обидва клуби погодили умови переходу.
Жоау Палінья, GETTY IMAGES
01 вересня 2023, 14:39
Баварія та Фулгем погодили трансфер Жоау Паліньї, повідомляють журналісти Флоріан Плеттенберг та Фабріціо Романо.
За їхньою інформацією, мюнхенці заплатять за 28-річного опорника збірної Португалії близько 65 мільйонів євро.
Палінья підпише з Баварією контракт до літа 2028 року. Проте угоду не буде завершено доти, доки "дачники" не знайдуть заміну півзахиснику.
Минулого сезону Жоау у 40 матчах за Фулгем забив 4 голи та заробив 14 жовтих карток.