Німеччина

Обидва клуби погодили умови переходу.

Баварія та Фулгем погодили трансфер Жоау Паліньї, повідомляють журналісти Флоріан Плеттенберг та Фабріціо Романо.

За їхньою інформацією, мюнхенці заплатять за 28-річного опорника збірної Португалії близько 65 мільйонів євро.

Палінья підпише з Баварією контракт до літа 2028 року. Проте угоду не буде завершено доти, доки "дачники" не знайдуть заміну півзахиснику.

Минулого сезону Жоау у 40 матчах за Фулгем забив 4 голи та заробив 14 жовтих карток.