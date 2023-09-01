Німеччина

Претендент на чемпіонство вдома втратив очки з аутсайдером.

У рамках третього туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Гайденгайм.

Гра почалася для "джмелів" якнайкраще — команді вдалося забити два швидкі голи. Однак після перерви ситуація на полі змінилася і гості почали рятувати матч. І це вдалося – 2:2.

Боруссія Д — Гайденгайм 2:2

Голи: Брандт, 7, Джан, 15 (з пенальті) — Дінкчі, 61, Кляйндінст, 82

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Бенсебаїні — Брандт, Джан, Забітцер (Мукоко, 89) — Мален, Алле (Фуллькруг, 78), Адеємі (Нмеча, 64)

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Зірслебен, Тойеркауф — Мелоні, Бек (Доведан, 63), Томалла (Пірінгер, 46) — Дінкчі, Кляйндінст, Бесте (Зесса, 90+11)

Попередження: Бенсебаїні, Алле, Джан — Дінкчі, Бесте, Пірінгер