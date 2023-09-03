Німеччина

Завершився матч Бундесліги.

РБ Лейпциг в рамках поєдинку третього туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини грав на виїзді проти Уніона.

Команда Марко Розе змогла відкрити рахунок на початку другого тайму завдяки точному удару Хаві Сімонса після псу Генріхса.

Дещо пізніше берлінці залишились в меншості через грубе порушення правил від Фолланда, а під завісу гри гості подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Шешко.

Уніон — РБ Лейпциг 0:3

Голи: Сімонс, 51, Шешко, 85, 87

Уніон: Реннов — Дукі, Кнохе, Лейте — Юранович (Тріммель, 71), Лаїдуні (Хаберер, 71), Крал, Госенс (Кауфман, 86) — Фолланд, Беренс (Русійон, 86), Фофана (Холлербах, 61)

РБ Лейпциг: Бласвіх – Генрікс (Люкеба, 88), Сімакан (Клостерман, 67), Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Сімонс (Форсберг, 88), Ольмо – Поульсен (Шешко, 75), Опенда