Німеччина

Потужна інвестиція в майбутнє.

Угорський атакувальний півзахисник Крістіан Лістеш пройшов підготовку в академії угорського Ференцвароша, після чого в 2023 році почав робити свої першій кроки в дорослому футболі.

Проте до будь-якого молодого гравця "фраті" завжди зберігається високий рівень зацікавленості на трансферному ринку через значущість академії клубу для футбольної Європи, тому 18-річний юнак у цьому плані не став виключенням.

Франкфуртський Айнтрахт не встиг оформити перехід гравця до завершення цьогорічного літнього трансферного вікна, але не поставив перемовини в режим очікування та довершив справу до логічного завершення.

"Орли" забезпечили собі трансфер за 10 млн євро + бонуси, проте до завершення поточного сезону Лістеш залишатиметься гравцем свого рідного клубу, а та в свою чергу гратиме восени в Лізі конференцій УЄФА в групі з Чукарічкі, Фіорентиною та Генком.

Контракт підписано строком до 2029 року.

Лістеш у новому сезоні вже відіграв 9 матчів, забивши два голи та віддавши одну гольову передачу.