Збірна Німеччини може запросити Луї ван Гала на посаду головного тренера - повідомляє Bild

Ганс-Дітер Флік не може стабілізувати результати на чолі національної команди, тому може піти у відставку. 

"Я більше не планую тренувати клуби, але перспективна країна все ще має шанс переконати мене очолити їхню головну збірну" — сказав у інтерв'ю голландський тренер. 

Минулого року він залишив команду Нідерландів після мундіалю. 