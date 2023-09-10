Німеччина

Наставник може очолити команду.

Збірна Німеччини може запросити Луї ван Гала на посаду головного тренера - повідомляє Bild.

Ганс-Дітер Флік не може стабілізувати результати на чолі національної команди, тому може піти у відставку.

"Я більше не планую тренувати клуби, але перспективна країна все ще має шанс переконати мене очолити їхню головну збірну" — сказав у інтерв'ю голландський тренер.

Минулого року він залишив команду Нідерландів після мундіалю.