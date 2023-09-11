Німеччина

70-ти річний фахівець впевненний, що у нього все вийде.

Після звільнення Гансі Фліка Німецький футбольний союз терміново шукає нового головного тренера для "бундестім".

В цьому контексті називаються такі прізвища, як Луї ван Гаал, Юліан Нагельсман і навіть Юрген Клопп. Але є один поважний тренер, який не чекає на запрошення, а сам бере, як то кажуть, "бика за роги". Його ім‘я — Фелікс Магат.

"Я не знаю якого головного тренера шукає DFB (Німецький футбольний союз — ред.), але за моєю думкою, це повинна бути людина, яка зможе знову зібрати до купи цілковито невпевнену в собі команду, яка більше не відповідає своєму рівню. Я цілком підходжу на цю роль", — дуже впевнено заявив "Залізний Фелікс".

Свого часу Магат тричі вигравав Бундеслігу в якості тренера з Баварією (2005, 2006) та Вольфсбургом (2009). Також тричі ставав тренером року у Німеччини (2003, 2005, 2009).