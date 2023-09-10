Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поразка у товариській грі проти збірної Японії стала останньою для Фліка.

Ганс-Дітер Флік більше не є головним тренером національної збірної Німеччини, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Німеччина — Японія 1:4 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

У вівторок, 12 вересня Німеччина прийматиме у Дортмунді збірну Франції. У цьому матчі німцями тимчасово опікуватимуться Руді Феллер, Ганнес Вольф і Сандро Вагнер.

В офіційному пресрелізі стосовно звільнення Фліка зазначається, що мета Німецького футбольного союзу полягає у тому, щоб якомога швидше відшукати нового головного тренера.

Флік очолив збірну Німеччини у серпні 2021 року, провівши з того часу 25 матчів (12 перемог, 7 нічиїх, 6 поразок). Німець не допоміг рідній національній команді вийти з групи на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Останнім часом "бундестім" перебувала у поганій формі. Збірна Німеччини не здобула жодної перемоги протягом останніх 5-ти товариських ігор.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що замінити Фліка може Луї ван Гал.