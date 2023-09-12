Німеччина

"Червоні" вшанували пам'ять кращого бомбардира в своїй історії.

Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про відкриття статуї на честь свого легендарного нападника Герда Мюллера, який виступав за клуб у період з 1964 по 1979 рік, а також у подальшому працював у системі мюнхенців в якості тренера.

✨ #4EverGerd ✨



Heute wurde die Statue zu Ehren von Gerd Müller vor der Allianz Arena enthüllt. 🔴⚪️#FCBayern #DenkMalAnGerd pic.twitter.com/MOXZX0WNb7 — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2023

Скульптура художника Карела Фрона, яка вшановує пам'ять найуспішнішого нападника в історії Баварії, а також німецького футболу загалом, від тепер розташована біля стадіону Альянц Арена.

Герд Мюллер пішов з життя 15 серпня 2021 року. На той момент йому було 75 років.

Всього за свою професійну кар'єру Герд Мюллер провів за Баварію 611 матчів, забив 568 голів та віддав 102 асисти. У 1970 році він отримав Золотий м'яч, а у 1972 та 1974 роках він став чемпіоном Європи та чемпіоном світу відповідно в складі національної збірної Німеччини.