Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 15 серпня 2023 року, 21:30.

Напередодні відбувався стартовий матч четвертого туру німецької Бундесліги, у якому мюнхенська Баварія на власному полі приймала леверкузенський Баєр.

Господарі були звично активними на початку зустрічі й провели фірмовий швидкий м’яч зусиллями Гаррі Кейна вже на сьомій хвилині.

Однак "фармацевти" при цьому не потрапили під колеса "Рекордмайстера" та відігрались уже посеред першого тайму, маючи при цьому моменти для розвитку успіху.

Не дивлячись на велику кількість нагод забити для Баварії перед та після перерви, воротар Баєра Градецькі вистояв у найбільш критичні моменти, тоді як на протилежному боці поля нападник Віктор Боніфас продовжував марнувати власні нагоди забити.

Розв’язка цієї гри настала незадовго до фінального свистка, і на другому м’ячі команди Томаса Тухеля нічого не зупинилось, оскільки необачна дія Девіса в компенсований час призвела до пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Байєр 2:2 у 4 турі німецької Бундесліги:

Баварія — Байєр 2:2

Голи: Кейн, 7, Горецка, 86 — Грімальдо, 24, Паласіос, 90+4 (пен.)

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх (Мазрауї, 61) — Сане, Мюллер (Мусіала, 60), Гнабрі (Тель, 70) — Кейн.

Байєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба (Гложек, 90) — Фрімпонг (Адлі, 82), Андріх (Паласіос, 46), Джака, Грімальдо — Гофманн (Інкап’є, 90+6), Вірц (Амірі, 90+6) — Боніфас.

Попередження: Гофманн, Вірц, Тапсоба