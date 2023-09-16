Німеччина

Німецький півзахисник незадоволений роботою з Томасом Тухелем.

Вчора, 15 вересня, в рамках 4 тура німецької Бундесліги мюнхенська Бавария вдома на останніх хвилинах матчу втратила перемогу у протистоянні з леверкузенським Байером (2:2). На 61 хвилині гри Томас Тухель вирішив замінити одного з лідерів команди віце-капітана Йосуа Кімміха, чим визвав у останнього неприкрите роздратування.

Сьогодні, на фоні цього інциденту з'явилася інформація про серйозну зацікавленність з боку каталонської Барселони. Особисто головний тренер Хаві хоче бачити німця у своєму складі. Про це повідомляє твіттер DeadlineDayLive.

При цьому "блаугранас" зроблять пропозицію тільки наступного літа і лише у тому випадку, якщо Кімміх не підпише новий контракт з "ротен". Діюча угода гравця з Баварією розрахована до 30 червня 2025 року.

У цьому сезоні на клубному рівні Йосуа Кімміх зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі. Трансфермаркт оцінює футболіста збірної Німечинни у 75 млн. євро.