Завершилися поєдинки чемпіонату Німеччини.
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16 вересня 2023, 18:49
У рамках четвертого туру німецької Бундесліги відбулася низка поєдинків у слоті 16:30.
Боруссія Дортмунд у напруженому матчі здолала Фрайбург.
Фрайбург – Боруссія Дортмунд 2:4
Голи: Гелер 45+2, Гефлер 45+6 – Гуммельс 11, 88, Мален 60, Ройс 90+2.
Фрайбург: Атуболу – Лінхарт, Гінтер, Гульде, Кюблер (Шмідт, 85) – Еггештайн, Гефлер – Шалаї, Доан (Рель, 85), Гелер (Адаму, 78) – Грегорич (Гріфо, 28).
Боруссія Д: Кобель – Руерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні (Вольф, 46) – Забітцер, Джан (Мукоко, 84), Брандт (Ройс, 71) – Мален, Аллер (Фюлкруг, 59), Адейемі (Нмеча, 59).
Вилучення: Гефлер 82.
Вольфсбург зумів удома здолати Уніон Берлін.
Вольфсбург – Уніон 2:1
Голи: Вінд 12, Меле 30 – Госенс 28.
Лейпциг впорався з Аугсбургом, відправивши три голи у ворота суперника.
Лейпциг – Аугсбург 3:0
Голи: Сімонс 6, Опенда 11, Раум 27.
Лейпциг: Бласвіх, Хенріхс, Лукеба, Сімакан, Раум (Ленц, 77), Кампль, Форсберг (Карвалью, 64), Шлагер, Сімонс (Баумгартнер, 76), Поульсен (Вернер, 87), Опенда (Шешко, 64).
Аугсбург: Дамен, Мбабу, Удуохай (Гауелеу, 46), Бауер, Пфайффер, Педерсен (Яго, 46), Дорш (Енгельс, 45), Реджбечай, Варгас (Йенсен, 82), Демірович, Бельо (Тітц, 46).
Штутгарт на виїзді здолав Майнц.
Майнц – Штутгарт 1:3
Голи: Баррейро 69 – Гірассі 56, 84, 90+7.
Гоффенгайм без особливих труднощів розібрався із Кельном.
Кельн – Гоффенгайм 1:3
Голи: Зельке 61 – Крамарич 1, Гріллич 28, Баєр 52
Вилучення: Карстенсен 90 (Кельн).