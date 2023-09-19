Німеччина

Легенда німецького футболу висловився стосовно ситуації у збірній своєї країни.

Міхаель Баллак вважає, що до збірної Німеччини слід призначити Луї ван Гала. Повідомлялося, що 72-річний фахівець є одним з кандидатів на посаду головного тренера німецької збірної. Лідером вважається Юліан Нагельсманн.

"Пошук тренера має бути орієнтований на краще. Я б призначив досвідчену людину, а Луї ван Гал-винятковий тренер.