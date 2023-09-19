Легенда німецького футболу висловився стосовно ситуації у збірній своєї країни.
Міхаель Баллак, Getty Images
19 вересня 2023, 00:40
Міхаель Баллак вважає, що до збірної Німеччини слід призначити Луї ван Гала. Повідомлялося, що 72-річний фахівець є одним з кандидатів на посаду головного тренера німецької збірної. Лідером вважається Юліан Нагельсманн.
"Пошук тренера має бути орієнтований на краще. Я б призначив досвідчену людину, а Луї ван Гал-винятковий тренер.
Він має майже все необхідне. Ван Гал, звичайно, непростий хлопець, але це непогано. Я думаю, що команді потрібний новий імпульс. Він людина, яка викликає повагу, має великий досвід і знає всі тонкощі тренерської роботи",-приводить слова
Баллака портал bulinews.com