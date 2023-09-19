Німеччина

36-річний фахівець тренуватиме "бундестім" під час домашнього чемпіонату Європи.

Німецький футбольний союз (DFB) остаточно визначився з кандидатурою на посаду головного тренера національної збірної Німеччини після того, як Гансі Фліка було звільнено через низку незадовільних результатів.

Як повідомляє журналіст BILD Крістіан Фальк, новим керманичем "бундестім" стане молодий фахівець Юліан Нагельсманн, з яким DFB узгодив усі умови майбутньої угоди.

Відзначається, що саме 36-річний німець керуватиме збірної під час домашнього ЄВРО-2024, а його заробітна плата складатиме 400 тисяч євро на місяць.

Також, за інформацією джерела, Нагельсманн погодився відмовитися від великих грошей за поточним контрактом із мюнхенською Баварією та розірвати угоду, що діє до 2026 року, за якою він втратить близько 16 мільйонів євро.