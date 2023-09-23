Німеччина

Штутгарт опинився на першому місці завдяки чудовій формі Гірассі.

У рамках першого поєдинку 5-го туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав Дармштадт. Перемогу "швабів" забезпечив гвінейський нападник Серу Гірассі.

У цій грі господарі пропустили першими. Автоголом відзначився їхній захисник Загаду. Проте, Дармштадт був попереду лише 5 хвилин. Вже невдовзі Мійо забив з передачі Гірассі, а ще через 10 хвилин забив сам гвінеєць.

У другому таймі Штутгарт забив ще двічі, але лише раз гол було зараховано. Результативний удар Фюріха скасували через офсайд, а от 10-й гол Гірассі у 5-ти матчах Бундесліги було забито за правилами.

Штутгарт — Дармштадт 3:1

Голи: Мійо, 22, Гірассі, 32, 90+2 — Загаду, 17 (автогол)