Штутгарт опинився на першому місці завдяки чудовій формі Гірассі.
Штутгарт - Дармштадт, Getty Images
23 вересня 2023, 00:06
У рамках першого поєдинку 5-го туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав Дармштадт. Перемогу "швабів" забезпечив гвінейський нападник Серу Гірассі.
У цій грі господарі пропустили першими. Автоголом відзначився їхній захисник Загаду. Проте, Дармштадт був попереду лише 5 хвилин. Вже невдовзі Мійо забив з передачі Гірассі, а ще через 10 хвилин забив сам гвінеєць.
У другому таймі Штутгарт забив ще двічі, але лише раз гол було зараховано. Результативний удар Фюріха скасували через офсайд, а от 10-й гол Гірассі у 5-ти матчах Бундесліги було забито за правилами.
Штутгарт — Дармштадт 3:1
Голи: Мійо, 22, Гірассі, 32, 90+2 — Загаду, 17 (автогол)