Німеччина

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель підбив підсумки гри з Бохумом.

"Ми знаємо, наскільки некомфортною може бути гра проти Бохуму. Вони завдали найбільше ударів у ворота наших воріт в останніх трьох іграх.

Ми знали, що нам потрібно отримувати вигоду з певних ситуацій, вигравати верхові м'ячі та підбирання. Ми поставили собі таке завдання, і це спрацювало.

Я дуже задоволений настроєм команди та тим, як вона підійшла до гри. Сьогодні був явний крок уперед. Ми прагнули атакувати і грали на великій швидкості. Це була дуже хороша командна гра", — наводить слова Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Баварія обіграла Бохум із рахунком 7:0.