Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 23 вересня 2023 року, 16:30.

У поєдинку шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія влаштувала розгром на власному полі для Бохума.

Команда Томаса Тухеля почала забезпечувати собі результат ще в першому таймі й у ворота гостей послідовно потрапили м’ячів одразу від чотирьох виконавців "Рекордмайстера" ще до настання перерви.

А вже після відпочинку партнери забезпечили достатню кількість приводів для першого хет-трику Гаррі Кейна в Мюнхені.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Бохум 7:0 у 5 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія — Бохум 7:0

Голи: Чупо-Мотінг, 4, Кейн, 13, 54 (пен.), 88, де Лігт, 29, Сане, 38, Тель, 81

Баварія: Ульрайх — Мазрауї, Кім, де Лігт (Упамекано, 46), Девіс (Кретциг, 65) – Лаймер, Кімміх (Горецка, 77) — Сане, Шупо-Мотинг (Тель, 65), Коман (Мюллер, 77) Кейн.

Бохум: Ріман — Машович, Ордець, Бернарду — Паслак (Луслі, 36), Беро, Лосіла (Гамбоа, 46), Штегер, Віттек (Гофманн, 36) — Асано (Остерхаге, 68), Антві-Аджей (Дашнер, 77).

Попередження: Лосіла, 26