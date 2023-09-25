Німеччина

Німецький клуб підписав ще одного вільного агента.

Французький опорний півзахисник Жосуа Гілавогі приєднався до складу Майнца, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

33-річний гравець підписав з новим клубом контракт, розрахований до липня 2024 року. Угода включає можливість продовження ще на рік.

У липні 2023 року Гілавогі залишив Вольфсбург, гравцем якого він став ще у 2016-му. На рахунку півзахисника 7 матчів за збірну Франції. Портал transfermarkt оцінює вихованця французького Сент-Етьєна у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно Майнц також оголосив про підписання іншого вільного агента.