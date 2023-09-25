Німеччина

Легенда німецького футболу недовго попрацювала у Баварії.

Легенда мюнхенської Баварії та збірної Німеччнини Олівер Кан вперше з'явився на широкій публіці після його звільнення з посади генерального директора "ротен" на конференції стартапів "Bits & Pretzels". Там він розповів чому не зміг досягти успіху у Баварії в якості функціонера.

"Коли ти укоренився у свідомості людей як воротарь, важко зробити щось відмінне від того, що ти робив тоді. Вони не розуміють, що ти досяг розвитку і хочуть бачити воротаря Кана.

Олівера Кана сайт німецького видання Bild. Одна відмінність від того часу, коли я був професійним футболістом, полягає в тому, що я не ігнорую сигнали розуму та тіла. Коли я усвідомлюю, що переходжу межу, роблю перерву. Не має значення, що кажуть люди", — наводить слова сайт німецького видання Bild.

Під час футбольної кар'єри у складі мюнхенської Баварії Кан прийняв участь у 632 матчах, пропустивши 592 голи та 247 разів відстоявши свої ворота "на нуль".