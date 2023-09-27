Німеччина

Функціонер дав свій коментар.

Мануель Ноєр повернеться до роботи з Баварією найближчими днями.

"Повернення Ноєра не за горами. Це може бути лише питанням кількох днів.

Звісно, треба бути обережними, він пропустив довгий термін. Нині важливо правильно керувати навантаженням.

Я сподіваюся, що в найближчі кілька днів наступного тижня все буде позитивно. І тоді він буде з командою", — наводить слова спортивного директора Баварії Крістофа Фройнда t-online.

Нагадаємо, що голкіпер Баварії та збірної Німеччини не виходив на поле з 1 грудня 2022 року.