Функціонер дав свій коментар.
МАНУЕЛЬ НОЄР, GETTY IMAGES
27 вересня 2023, 15:57
Мануель Ноєр повернеться до роботи з Баварією найближчими днями.
"Повернення Ноєра не за горами. Це може бути лише питанням кількох днів.
Звісно, треба бути обережними, він пропустив довгий термін. Нині важливо правильно керувати навантаженням.
Я сподіваюся, що в найближчі кілька днів наступного тижня все буде позитивно. І тоді він буде з командою", — наводить слова спортивного директора Баварії Крістофа Фройнда t-online.
Нагадаємо, що голкіпер Баварії та збірної Німеччини не виходив на поле з 1 грудня 2022 року.