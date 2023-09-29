Німеччина

Гравець розповів про свій перехід до Бундесліги.

Хаві Сімонс поділився думками стосовно свого переходу до Лейпцига - цитує футболіста Філіп Гінце.

"Я вже почуваюся як вдома. Мені подобається проводити час тут і грати за Лейпциг. Я хочу бути успішним, залишити свій слід у клубі. У футболі нічого не можна передбачити.

Ніхто не знає, що буде через кілька місяців. Але зараз я зосереджений на наступних матчах".

Вінгер перейшов до німецького клубу літом в оренду з Парі Сен-Жермен, а попередню кампанію провів у складі ПСВ (19+9 в одному лише чемпіонаті Нідерландів), раніше він також виступав за молодіжні команди Барселони.