Гравець розповів про свій перехід до Бундесліги.
Хаві Сімонс - Getty Images
29 вересня 2023, 00:54
Хаві Сімонс поділився думками стосовно свого переходу до Лейпцига - цитує футболіста Філіп Гінце.
"Я вже почуваюся як вдома. Мені подобається проводити час тут і грати за Лейпциг. Я хочу бути успішним, залишити свій слід у клубі. У футболі нічого не можна передбачити.
Ніхто не знає, що буде через кілька місяців. Але зараз я зосереджений на наступних матчах".
Вінгер перейшов до німецького клубу літом в оренду з Парі Сен-Жермен, а попередню кампанію провів у складі ПСВ (19+9 в одному лише чемпіонаті Нідерландів), раніше він також виступав за молодіжні команди Барселони.